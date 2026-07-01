Очки-невидимки: Анита Глосс назвала аксессуар, который заменит макияж этим летом

Блогер Анита Глосс в своём Telegram-канале «Русская мода» назвала главный аксессуар летнего сезона 2026 года. По её словам, в фавориты выбились прозрачные очки, которые создают эффект так называемого «голого» лица — естественного, но при этом подчёркнуто стильного.

Глосс пояснила, что прозрачная оправа незаметно подсвечивает кожу и визуально открывает взгляд. Для неё самой это идеальный баланс между лёгким интеллектуальным шиком и расслабленным стритстайлом. Эксперт советует сочетать такой аксессуар с объёмными пиджаками и простыми белыми футболками.