Очно и онлайн. Что надо знать об электронном голосовании в Подмосковье

В регионе продолжается подготовка к выборам губернатора Московской области. Проголосовать жители смогут в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября. Кроме того, в этом году впервые в Подмосковье доступно онлайн-голосование на выборах.

Во-первых, то, что выборы будут продолжаться в течение трех дней, позволяет жителям избежать накладок. Ведь даже в выходной у человека могут быть неотложные дела. У Московской области уже был похожий опыт, голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию в 2020 году тоже длилось три дня. Об этом напомнил заместитель председателя комиссии по науке, образованию и развитию наукоградов Общественной палаты Московской области, председатель общественного совета при министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области Олег Стогов.

«Такая практика расширяет возможности людей. Сейчас лето, у всех свои планы, свой рабочий график, дача, поездки. А теперь прийти на участок каждый может тогда, когда удобно именно ему», — подчеркнул Стогов.

Еще одна удобная возможность — дистанционное электронное голосование. В Московской области такой формат будет предложен впервые, и высока вероятность, что избирателям понравится голосовать онлайн.

«Для Подмосковья это очень перспективный вариант, потому что у нас хорошее покрытие интернетом, и многие жители зарегистрированы на портале Госуслуг. Если у кого-то будут трудности с голосованием онлайн, то можно будет позвонить на „горячую линию“ ОПМО, мы будем консультировать, объяснять, как проголосовать с электронного устройства, в какой раздел перейти, и так далее», — объяснил Олег Стогов.

Напомним, чтобы проголосовать дистанционно, нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг и помнить действующий пароль. Через «Госуслуги» нужно заранее зарегистрироваться: не раньше, чем за 45 дней, и не позже, чем в 24:00 за три дня до голосования. Те, кто зарегистрируются на ДЭГ, уже не смогут проголосовать на участке. При этом сама регистрация еще не является голосованием. Чтобы сделать свой выбор, нужно с 8 по 10 сентября зайти на «Госуслуги», а затем подтвердить личность с помощью СМС-кода.