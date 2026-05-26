Очнулась и не смогла дышать: как инфекция навсегда изменила жизнь школьницы Лекси Браун

В Великобритании 14-летняя школьница Лекси Браун оказалась парализованной после того, как переболела обычной инфекционной болезнью. Её историю обнародовало издание Mirror .

В декабре прошлого года у девочки внезапно началось сильное головокружение, поднялась температура и появились мучительные боли. Мать Лекси, 33-летняя Стейси, рассказала, что после госпитализации врачи ввели её дочь в искусственную кому. Медики предположили, что у подростка случился спинномозговой инсульт, спровоцированный гриппом. После этого приступа Лекси находилась в больнице на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Когда девочка пришла в сознание, она не могла ни говорить, ни дышать самостоятельно, а также полностью лишилась способности двигаться.

По словам матери, до болезни Лекси была совершенно здоровой и активной: много пела, увлекалась театром и мечтала о сцене. Сейчас её состояние остаётся крайне тяжёлым, однако есть и крошечные успехи. Женщина поделилась, что после курса лечения дочь один раз смогла самостоятельно просидеть целых полминуты.

Родители не теряют надежды. Мать девочки объяснила, что интенсивная физиотерапия постепенно помогает Лекси восстанавливать мышечную силу. Сейчас она достаточно крепка, чтобы дышать самостоятельно в дневное время, но по ночам по-прежнему нуждается в аппарате ИВЛ. К рукам и ногам вернулась некоторая подвижность, однако использовать конечности для выполнения каких-либо функциональных задач девочка пока не может.

Сама Лекси сейчас способна разговаривать, и её речь сохранила прежнюю внятность. Но голос стал заметно хриплым из-за трахеостомической трубки, установленной в шее для поддержания дыхания.