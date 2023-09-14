Одержавший победу на выборах Андрей Воробьев получил от Собянина поздравление

Как сообщает издание «Утро.ру» , градоначальник отметил, насколько тесная связь установлена между Подмосковьем и самой столицей России.

Напомним, что Андрей Воробьев, благодаря решению, принятому большей частью жителей Московской области, остался на посту главы региона. Именно поэтому Сергей Собянин решил поздравить своего коллегу с победой на минувших выборах. Свои слова поддержки мэр столицы опубликовал на личной странице в соцсетях.

Там же он подчеркнул, что Подмосковье и Москва связаны не только общими автомобильными дорогами и рельсами МЦД (Московские центральные диаметры). Помимо этого, между столицей и остальным регионом установлены прочные узы дружбы и родства среди миллионов людей.

Сергей Собянин, так же одержавший победу, только уже на выборах мэра столицы, призвал Воробьева «и дальше вместе, по-соседски обустраивать» общий дом.