Одесситы выступили против переименования площади Льва Толстого

Общество

Фото: [Викимедиа]

Жители Одессы не поддержали предложение историко-топонимической комиссии переименовать площадь Льва Толстого в честь основоположника еврейской литературы на идише Менделя Мойхер-Сфроима.

Ранее в Одессе демонтировали памятники полководцу Александру Суворову, императрице Екатерине II, по указу которой был основан город, писателю Максиму Горькому.

Власти собираются переименовать около 200 топонимов, связанных с российской и советской историей.

Однако в августе одесский мэр Геннадий Труханов выступил против сноса памятника Александру Пушкину. Он пояснил это тем, что монумент устанавливался на средства, собранные одесской общиной, поэтому судьбу памятника должны решить жители города.

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