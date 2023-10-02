Одесситы выступили против переименования площади Льва Толстого

Жители Одессы не поддержали предложение историко-топонимической комиссии переименовать площадь Льва Толстого в честь основоположника еврейской литературы на идише Менделя Мойхер-Сфроима.

Ранее в Одессе демонтировали памятники полководцу Александру Суворову, императрице Екатерине II, по указу которой был основан город, писателю Максиму Горькому.

Власти собираются переименовать около 200 топонимов, связанных с российской и советской историей.

Однако в августе одесский мэр Геннадий Труханов выступил против сноса памятника Александру Пушкину. Он пояснил это тем, что монумент устанавливался на средства, собранные одесской общиной, поэтому судьбу памятника должны решить жители города.