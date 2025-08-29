Одесские военкомы упустили уклониста из-за ошибки с калиткой

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования упустили молодого человека, не сумев справиться с механизмом обычной калитки во время погони. Телеграм-канал SHOT опубликовал видео этого курьезного инцидента.

В Одессе произошел курьезный инцидент во время попытки сотрудников территориального центра комплектования задержать мужчину. Преследуемый человек легко преодолел калитку, в то время как группа военкомов застряла перед ней, не сумев понять принцип ее работы.

На записи с видеокамеры видно, как несколько человек в форме тщетно пытаются открыть створку, толкая ее в неправильную сторону. Пока они решали эту задачу, предполагаемый уклонист благополучно скрылся. Представители ведомства пока никак не прокомментировали случившееся. Пользователи соцсетей иронизируют по поводу уровня подготовки сотрудников, которые не справились с бытовой преградой.

Ранее на Украине мужчина скончался спустя три дня после мобилизации.