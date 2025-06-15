Один человек погиб, еще 13 получили ранения в результате атаки беспилотника в Татарстане
Один человек погиб, 13 получили ранения от атаки БПЛА ВСУ в Татарстане
Фото: [pxhere.com]
В результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на территорию Елабужского района Республики Татарстан один человек погиб, ещё 13 получили ранения. Об этом сообщили представители региональных властей.
Остатки беспилотника приземлились на территорию контрольно-пропускного пункта завода. Один из пострадавших получил серьёзные травмы, сообщил глава региона Рустам Минниханов.
В настоящее время на месте инцидента работают оперативные службы.