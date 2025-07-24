Одна женщина погибла, одна пострадала при падении обломков БПЛА в Адлере
Оперштаб: Из-за падения обломков БПЛА в Сочи погибла женщина
Фото: [pxhere.com]
В результате падения фрагментов беспилотного летательного аппарата в Адлерском районе Сочи одна женщина погибда, еще одна получила серьезные травмы и была экстренно госпитализирована в ближайшую клинику. Об этом сообщили в городском оперативном штабе.
Дополнительных деталей не сообщается. В данный момент на месте работают городские службы экстренного реагирования.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали нефтебазу в Сириусе. Туристов в отелях Сочи и Адлера эвакуируют в подземную парковку.