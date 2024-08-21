Один человек погиб после сброса взрывчатки с дрона ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины нанесли удар, в результате которого пострадали двое. Одна женщина скончалась на месте от полученных травм, несовместимых с жизнью.

Украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на автомобиль мирных жителей. Один человек погиб на месте, еще двое получили серьезные ранения. Инцидент произошел в Большесолдатском районе Курской области.

Пострадавшие самостоятельно добрались до ближайшего медицинского учреждения, где им была оказана необходимая помощь. Соответствующей информацией поделился врио губернатора региона на своей странице в социальных сетях. Алексей Смирнов также выразил глубочайшие соболезнования родственникам и близким погибшей.

Ранее стало известно о том, что ЦИК РФ перенес выборы в шести районах Курской области.