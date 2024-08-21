ЦИК РФ перенес выборы в шести районах Курской области

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановила перенести выборы депутатов в Курской области. Об этом в среду, 21 августа, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление ЦИК РФ.

Голосование проведут, только когда удастся достигнуть полной безопасности избирателей, добавили сотрудники ведомства. На грядущих выборах должны были избрать представителей десяти органов местной власти в семи районах Курской области: Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгов.

Отмечается, что выборы губернатора переносить не будут. Об этом заявил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

«Выборы высшего должностного лица развиваются далее в штатном режиме в обозначенные законом сроки, и голосование состоится в Единый день голосования, если не будет принято нового решения», — сказал Николай Булаев.

Накануне стало известно о том, что выборы главы Курской области начнутся раньше срока — 28 августа.

Ранее сообщалось о том, что в Курской области погиб 31 человек от атаки Вооруженных сил Украины. За медицинской помощью обратились 79 жителей приграничного региона, пострадавшими признаны 143 человека.