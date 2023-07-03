Один человек погиб при крушении легкомоторного самолета в США

Крушение легкомоторного самолета произошло в американском городе Норт-Миртл-Бич в воскресенье, 2 июля. Как передает телеканал CNN, всего на борту находилось четыре человека.

В ходе произошедшего, один находившийся на борту человек погиб. Также известно об одном пострадавшем, сейчас он госпитализирован в множественными травмами.

Причины крушения легкомоторного самолета устанавливаются. При этом, а судьбе остальных двух участников полета не уточняется.

Ранее стало известно, что многоцелевой истребитель российского производства Су-30МК2, состоящий на службе ВВС Венесуэлы, потерпел крушение при проведении тренировочного полета.