Один человек убит и один пострадал в результате обстрела ВСУ Белгородской области

Над Белгородом и Белгородским районом в районе 23 часов в пятницу, 29 декабря, сработала система ПВО. В результате работы российских военных были уничтожены в небе на подлете к городу сразу несколько вражеских воздушных целей.

В результате падения обломков на жилой частный дом не обошлось без жертв. Один местный житель погиб, еще один с ранениями доставлен в больницу.

Shot передает о серьезных перебоях с электричеством и водоснабжением на нескольких улицах Белгорода.

В настоящее время экстренные городские службы выясняют информацию о последствиях падения обломков на земле.