Один из американских штатов приостановил закон об ограничении связей с Россией

В штате Нью-Джерси временно заморожен закон о санкциях в отношении компаний, которые ведут бизнес на российской территории, либо поставляют в РФ какие-либо товары.

Ограничительный закон был принят почти сразу после начала специальной операции. Он был подписан губернатором Филом Мерфи. Тем фирмам, которые попадали в черный список, дополнительно резко сокращали субсидии, а также ограничивали вложения из пенсионных фондов штата. Все изменилось этим летом, и об этом рассказало издание Politico.

«Компания, которую он планировал внести в черный список, получила временное ограничительное постановление от федерального судьи», - объяснили журналисты причину приостановки закона.

После такого постановления власти штата добровольно согласились приостановить действие закона. Судя по всему, фирма, которая прикрылась судебным постановлением – это японская Kyocera, у которой есть дочерние предприятия очень во многих странах, в том числе и в России.