Один из регионов Украины остался без горячей воды из-за долгов

По словам главы местной военной администрации Дмитрия Лунина, проблема, связанная с отсутствием горячей воды в регионе, сложная и требует комплексного решения. На этой неделе в украинской столице пройдет встреча главы с представителями газовых компаний. Планируется, что ситуацию с долгами удастся решить и горячее водоснабжение будет восстановлено.

Он также добавил, что Полтавская область готовится к «сложной зиме», потому сейчас в регионе активно пытаются подготовиться в отопительному сезону и подключить котельные к другим источникам питания.