Один из самых крупных клубов «Активного долголетия» в округе готовится к открытию в Орехово-Зуеве

С начала работы областной программы «Активное долголетие» в Орехово-Зуевском городском округе участниками стали уже более шести тысяч жителей старшего возраста. Сейчас к торжественному открытию готовится один из самых крупных клубов округа в Орехово-Зуеве. Об этом рассказали в Министерстве соцразвития региона.

Директор комплексного центра «Орехово-Зуевский» Алла Белова рассказала, что ранее занятия проводились на улицах Барышникова и Бабушкина,однако хотелось, чтобы все занятия проходили одном месте. В этом году ведомство региона выделило новое место — бывшее здание центра занятости населения. За два месяца был сделан косметический ремонт, оборудованы зоны отдыха, чтобы пенсионерам было комфортно.

С рабочий поездкой новое отделение посетили первый заместитель главы администрации округа Ирина Кузнецова и начальник окружного управления социального развития № 8 Марина Гальченко. Проверили работу клуба, познакомились с направлениями и пообщались с активными долголетами. Участники декоративно-прикладного отделения передали для Центра поддержки участников СВО вязанные вещи.

Ирина Кузнецова отметила, что более ста пенсионеров посещают клуб ежедневно во многом благодаря транспортной доступности и удачному расположению — центр находится рядом с вокзалом. Отрадно, что у активных долголетов округа теперь есть свой постоянный дом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и Патриарх Кирилл обсудили строительство храмов и поддержку участников СВО.