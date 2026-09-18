Один клик по фото повесил на россиянина чужой кредит

В Кузнецкий районный суд Новокузнецка обратился местный житель с требованием аннулировать незаконно оформленный на его имя кредит. Как выяснилось в ходе процесса, в январе 2026 года пострадавший получил сообщение от знакомого в мессенджере MAX. К тексту прилагалась ссылка, по которой якобы находились фотографии с прошедшего праздника. Мужчина перешел по адресу, но никаких снимков не увидел — экран остался прежним, поэтому заподозрить неладное сразу не удалось.

Тревогу пострадавший забил лишь тогда, когда на его почту пришел чеки от АО «Т-Банк» за покупки, которые он не совершал. Причиной инцидента стал взлом профиля его знакомого. Ссылка, отправленная мошенниками, активировала загрузку вредоносного софта. Получив контроль над устройством, аферисты проникли в личный кабинет мужчины на портале «Госуслуги», где узнали его персональные данные, место работы и уровень доходов.

Используя эту информацию, злоумышленники быстро оформили микрозайм в ООО МФК «Т-Финанс». Все заемные средства мошенники сразу же спустили на оплату покупок в онлайн-магазинах.

В суде новокузнечанин подчеркнул, что в микрофинансовую компанию не обращался, никаких документов не подписывал и денег на руки не получал. Кузнецкий районный суд, изучив материалы дела, полностью встал на сторону истца. Недействительным признали не только сам договор займа с ООО МФК «Т-Финанс», но и сопутствующие соглашения на обслуживание счета и страхование, которые были открыты без согласия гражданина. На данный момент судебное решение еще не вступило в законную силу.

Стоит отметить, что схемы с использованием мессенджера MAX в регионе фиксируют уже не в первый раз — ранее жертвами попыток обмана со стороны аферистов в этой же сети становились даже представители местной администрации.