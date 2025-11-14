Инициативу поддерживает 51% опрошенных, в то время как против сокращения трудовой недели высказался лишь каждый пятый респондент (22%). Каждый четвертый участник опроса не смог определить свою позицию по данному вопросу.

Анализ данных выявил заметные различия в зависимости от пола и возраста. Так, женщины проявляют большую заинтересованность в реформе: за четырехдневку высказались 55% россиянок против 47% среди мужчин. Наибольший энтузиазм демонстрирует молодежь до 35 лет, где уровень поддержки достигает 59%. Среди респондентов средней возрастной группы (35-45 лет) одобрение снижается до 46%, а у граждан старше 45 лет фиксируется минимальный показатель — 43%.

Однако на стороне работодателей картина кардинально иная. Подавляющее большинство компаний (89%) даже не рассматривают возможность перехода на четырехдневный график. Лишь 2% организаций допускают для себя такую реформу, а 5% считают ее неприемлемой, что указывает на значительный разрыв между ожиданиями наемных сотрудников и готовностью бизнеса к трансформации.

Ранее сообщалось о том, что россиян ждет всего 56 рабочих дней за три зимних месяца.