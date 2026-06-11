В 82 года оборвалась жизнь актрисы Ларисы Хорошиловой

В Москве на 83-м году жизни скончалась актриса Лариса Хорошилова. Об этом сообщило руководство Русского духовного театра «Глас», где она служила много лет, передает The Voice. Прощание с артисткой прошло 10 июня в столице.

Хорошилова родилась 24 декабря 1943 года в Челябинске. Она окончила театральную студию и до 1973 года служила в Горьковском ТЮЗе имени Крупской. С 1994 года стала ведущей актрисой Русского духовного театра «Глас».

В кино Хорошилова дебютировала поздно — только в 2003 году. Ее фильмография насчитывает 16 фильмов и сериалов. Зрители запомнили ее по ролям в «Часе Волкова», «Капкане для киллера», «Вареньке. Испытание любви», «Глухаре», «Пятницком» и «Карпове».

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