Один показатель в столице достиг рекордной отметки

В Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление, превзойдя показатели 2021 года, и синоптик прогнозирует дальнейший рост. Об этом сообщило РИА Новости .

Москва установила новый рекорд по атмосферному давлению. По словам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, утром 29 сентября давление достигло 763 мм ртутного столба. Предыдущий рекорд этого дня был зафиксирован в 2021 году и также составлял 763 мм.

Позднякова отметила, что давление продолжит расти и окончательная цифра будет известна к концу дня. Синоптики прогнозируют, что рекордно высокое давление сохранится и 30 сентября, достигнув 765 мм ртутного столба. Эксперт уточнила, что близкий к этому значению уровень давления наблюдался очень давно — еще в 1942 году, когда было зафиксировано 764 мм.

