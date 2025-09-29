Один показатель в столице достиг рекордной отметки
Синоптик Позднякова: Москва установила новый рекорд атмосферного давления
В Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление, превзойдя показатели 2021 года, и синоптик прогнозирует дальнейший рост. Об этом сообщило РИА Новости.
Москва установила новый рекорд по атмосферному давлению. По словам главного специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, утром 29 сентября давление достигло 763 мм ртутного столба. Предыдущий рекорд этого дня был зафиксирован в 2021 году и также составлял 763 мм.
Позднякова отметила, что давление продолжит расти и окончательная цифра будет известна к концу дня. Синоптики прогнозируют, что рекордно высокое давление сохранится и 30 сентября, достигнув 765 мм ртутного столба. Эксперт уточнила, что близкий к этому значению уровень давления наблюдался очень давно — еще в 1942 году, когда было зафиксировано 764 мм.
