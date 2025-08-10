Один полицейский убит, один ранен при задержании поджигателя релейного шкафа под Архангельском

В результате инцидента с задержанием поджигателя релейного шкафа в Архангельской области один сотрудник полиции погиб, еще один получил ранения. Об этом передает Mash со ссылкой на информацию, полученную от руководства регионального управления МВД.

Согласно информации, полученной в ходе расследования, мужчина, ранее имевший судимость, открыл огонь, когда к нему в дом прибыли сотрудники транспортной полиции, УМВД и Росгвардии. Его подозревают в причастности к поджогу оборудования на железнодорожном объекте.

Правоохранительные органы задержали человека, который совершил нападение, по горячим следам. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В зависимости от тяжести преступления, ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение.

