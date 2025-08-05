Адвокаты обжаловали решение суда о продлении ареста редактору URA.RU

Суд продлил арест редактору URA.RU Денису Аллаярову до 31 октября 2025 года, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Екатеринбурга.

Защита журналиста уже подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, пытаясь оспорить это решение.

Поводом для уголовного преследования журналиста стали события 5 июня, когда в редакции URA.RU прошли обыски. Силовики изъяли технику и документы, предположительно, связанные с получением оперативной полицейской сводки.

6 июня Аллаяров был арестован. Ему инкриминируют дачу взятки в 20 тыс. руб. своему дяде — бывшему начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции № 10 Екатеринбурга Андрею Карпову. Адвокаты настаивают на отсутствии доказательств передачи денег, а сам Аллаяров свою вину не признает.

Пока Свердловский областной суд не рассмотрел апелляцию, Аллаяров останется в следственном изоляторе (СИЗО).

Ранее сообщалось, что суд продлил срок содержания в СИЗО экс-главе администрации Балтийска Сергею Мельникову и его заместителю Максиму Коваленко до октября.