Один простой ингредиент делает курицу невероятно сочной: редкий совет от шеф-повара

Маринад на основе кефира помогает приготовить мягкую и сочную курицу без лишних усилий. Несколько вариантов рецепта позволяют выбрать блюдо для духовки, сковороды или ужина с овощами. О тонкостях маринования и приготовления курицы в кефире рассказывает шеф-повар одного из подмосковных ресторанов Альберт Ушаков в комментарии для REGIONS.

Кефирный маринад считается одним из самых удачных способов приготовления курицы. Молочная кислота мягко воздействует на волокна мяса, делая его более нежным и сочным, при этом сохраняя естественный вкус птицы.

Классический рецепт с чесноком

Для базового варианта курицу выдерживают в смеси кефира, чеснока, соли, перца и трав. Маринование длится от двух часов до ночи, после чего мясо запекается при 180 градусах до появления румяной корочки. Такой способ позволяет получить сочное блюдо даже из сухих частей, например грудки.

Сладко-пряный вариант с горчицей и медом

Добавление горчицы и меда делает вкус более насыщенным, а корочку — карамелизированной. Кефир при этом сохраняет мягкость внутри, создавая баланс между сочностью и ярким ароматом специй.

Курица с овощами в одной форме

При запекании с картофелем, морковью и луком получается полноценное блюдо без необходимости готовить гарнир отдельно. Овощи впитывают соки и специи, становясь ароматными и насыщенными по вкусу.

Быстрый способ на сковороде

Если времени мало, курицу можно замариновать всего на 30–40 минут и приготовить на плите. Обжаривание с последующим тушением под крышкой помогает сохранить сочность и добиться мягкой текстуры.

Практичность и универсальность рецепта

Курица в кефирном маринаде подходит как для повседневного, так и для праздничного стола. Главное — выдержать достаточное время маринования и не пересушить мясо при термической обработке.