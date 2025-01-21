«Один случай на миллион»: русский боец чудом выжил при атаке ВСУ и «воскрес» в морге

Бригада под командованием Катуни попала под атаку ВСУ. Боец был вынужден спрятаться в одном из домов, но как раз это здание начали обстреливать из танка. Снаряд угодил в стену, где находился военный: взрывной волной его откинуло дальше. Ударом Катунь пробил еще две стены, а после отключился.

Позже военный открыл глаза уже в полной тьме. Поначалу он подумал, что товарищи положили его в спальный мешок, но оказалось, что это был пакет в морге.

«Что было дальше – медики до сих пор пытаются объяснить. Как сказал ему позже врач, такое бывает один случай на миллион. <...> Мешок с трупом. Начинает шевелиться. И вскоре из него появляется человек, который считался мертвым. Когда я вылез, напротив меня сидел солдатик, который там дежурил. Как только наши взгляды встретились, он потерял сознание», — рассказал журналистам Катунь.

Оказалось, что после ранения боец впал кому, пережил клиническую смерть и очнулся, когда организм достаточно восстановился. При этом супруге Катуни уже сообщили о гибели мужа. По словам «воскресшего» военного, женщину было тяжело успокоить после новостей и она еще долго ругалась на медиков.

Ранее сообщалось, что российская армия освободила Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР.