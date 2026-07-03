Один стадион, два вечера, ноль свободных мест: зачем Крид удвоил «Лужники» и что он приготовил
Певец Егор Крид даст два концерта в «Лужниках» 10 и 11 июля
Егор Крид готовится занять «Лужники» на двое суток. Спустя год после сольного стадионного концерта артист возвращается на ту же арену сразу с двумя шоу — они пройдут 10 и 11 июля.
В прошлом году певец дал в спорткомплексе один концерт, теперь же решил удвоить присутствие. Организаторы обещают постановку международного уровня с высоким качеством звука и визуального оформления.