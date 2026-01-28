Один в поле турист: как россиянам найти любовь в туре для одиноких сердец

Индустрия туризма активно адаптируется к устойчивому тренду роста соло-путешествий. Ведущий международный туроператор TUI запустил специализированный продукт Solo Weeks («Недели для соло-туристов»), ориентированный на гостей, предпочитающих отдыхать в одиночку. Этот шаг стал ответом на статистику компании, согласно которой уже каждый девятый клиент выбирает поездки без компании, и этот показатель продолжает увеличиваться, пишут «Актуальные Новости».

Новый формат — это не просто стандартный тур, а комплексная концепция, направленная на комфорт и социализацию. Организаторы стремятся создать среду, в которой одинокий путешественник сможет легко найти компанию по интересам. Программа «Solo Weeks» включает насыщенный календарь мероприятий: от совместных спортивных активностей и тематических ужинов до дегустаций местной кухни и вечеринок. Первые такие недели уже прошли в Австрии, а в апреле и мае проект принимали отели в Турции и на греческом острове Крит.

Помимо тематических недель, TUI развивает и клубный формат для одиноких гостей. В отелях сетей Magic Life и Robinson для этого работают специальные команды аниматоров, организующие совместные ужины и экскурсии, а также внедрены практические инструменты для знакомств — от специальных столов в ресторанах до досок объявлений в мобильных приложениях отелей.

Параллельно с развитием предложения эксперты обращают внимание на важность безопасности в соло-поездках. Редакция портала «Турпром» систематизировала ключевые рекомендации для таких путешественников. Они включают тщательное планирование маршрута и информирование близких о планах, создание копий важных документов, осмотрительный выбор отеля и района, а также осторожность в общении с новыми знакомыми.

