Полярники перенесли географическую отметку Южного полюса на новое место

Географический полюс — точка выхода оси вращения Земли на поверхность — является фиксированной в планетарном масштабе. Однако его физическое обозначение на льду Антарктиды вынуждено «путешествовать». Всему виной — медленный, но непрерывный дрейф льда от центра континента к побережью со скоростью около 10 метров в год. Из-за этого стационарные объекты, включая саму научную станцию, фактически «уплывают» от истинной точки полюса.

Чтобы туристы и исследователи видели актуальную точку, полярники каждый январь устанавливают новый декоративный маркер. Его точные координаты, соответствующие положению оси Земли в данном сезоне, предварительно вычисляют с помощью спутниковой навигации GPS.

Эксперты отмечают, что речь идет именно о географическом Южном полюсе. Он не совпадает с магнитным полюсом, который находится у побережья Земли Адели, и с геомагнитным, расположенным в районе российской станции «Восток». Только географический полюс требует такой регулярной «ручной» корректировки из-за особенностей движения антарктических льдов.

