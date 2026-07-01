Звезда фильма «Мой и ласковый и нежный зверь» Беляева лишилась зарплаты и проиграла суд театру Маяковского

В театре имени Владимира Маяковского в Москве разразился скандал: заслуженная артистка РФ Галина Беляева, которая работает в этом коллективе с 1983 года, лишилась зарплаты. Об этом со ссылкой на телеграм-канал Mash сообщило издание The Voice.

По информации источника, причиной этого стали прогулы, которые актриса объяснила конфликтом с новым художественным руководителем Егором Перегудовым. Все началось со снятия из репертуара спектакля «Семейный альбом», в котором Беляева играла одну из главных ролей.

После этого Галина Викторовна объявила бойкот и перестала появляться на репетициях. Более полугода она оформляла больничные листы. Ее муж Сергей Дойченко заявил, что она действительно болела и, кроме того, писала письмо мэру Москвы Сергею Собянину с жалобами на состояние здания театра. Однако руководство театра расценило ее отсутствие как прогулы. В результате актрису лишили заработной платы в размере ₽135 тысяч и вынесли выговор.

Беляева обратилась в суд с иском о возврате средств и компенсации морального вреда, но проиграла. Художественный руководитель Перегудов утверждает, что предлагал актрисе другие роли, но вынужден был убрать ее из-за систематических пропусков.

Беляева известна зрителям по фильмам «Все решает мгновение», «Мой ласковый и нежный зверь» и «Анна Павлова». Она была одной из ведущих актрис театра Маяковского, играла в таких постановках, как «Мертвые души», «Женитьба», «Завтра была война».

Ранее сообщалось, что актриса Чулпан Хаматова после увольнения из Рижского театра переехала в США.