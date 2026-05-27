В Google Gemini заработал обновленный механизм расчета лимитов, который уже вызвал шквал возмущения среди подписчиков. Вместо фиксированного числа запросов теперь действует «кредитная» система: чем сложнее задача, тем больше ресурсов она потребляет. Лимит возобновляется каждые пять часов, также предусмотрена недельная квота.

Один из пользователей тарифа Google AI Pro рассказал, что полностью израсходовал свой пятичасовой лимит буквально за несколько минут — хватило одного-единственного запроса. Он попросил нейросеть сгенерировать видео с аватаром; процесс занял три-четыре минуты, но в итоге ролик так и не был создан, а счетчик показал стопроцентное использование квоты. В качестве доказательства мужчина опубликовал скринкаст.

На ситуацию обратил внимание глава направления Google Gemini Джош Вудворд, который отреагировал на жалобу фразой «Ого, дайте нам проверить!». Пока неясно, каким образом компания планирует решать проблему, однако аналогичные жалобы множатся и на Reddit. Многие абоненты отмечают, что новые ограничения оказались значительно жестче прежних.