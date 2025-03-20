Одиннадцать юбилейных медалей вручили ветеранам войны в Талдомском округе

В Талдомском округе прошла финальная церемония вручения юбилейных медалей ветеранам войны. На значимом мероприятии присутствующих приветствовал глава Талдомского округа Юрий Крупенин, председатель окружного Совета депутатов Михаил Аникеев и депутат Госдумы Ирина Роднина.

Жителей блокадного Ленинграда, бывших узников концлагерей, тружеников тыла и всех, кто столкнулся с военными тяжбами, поблагодарили за вклад в Победу, труд, помощь фронту и участие в восстановлении городов. Им вручили медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» в ходе торжественной церемонии. Среди получателей 11 человек: Бородинова Вера, Бычкова Анна, Власова Лариса, Дубинин Виктор, Ковшова Тамара, Кретинин Иван, Крупнова Анна, Мошкина Нина, Пьянова Екатерина, Рогова Елена и Шмелева Ким.

Фото: [ Пресс-служба администрации Талдомского г. о. ]

«Сегодня память о вашем героизме и подвиге вдохновляет новое поколение защитников нашей страны. Участники специальной военной операции вновь борются за будущее России, приближают нашу общую Победу», — обратился к ветеранам Юрий Крупенин.

Ветеранам торжественно вручили знаки отличия и сказали теплые пожелания. Позже их порадовали творческими номерами и музыкой.

На сцене выступил оркестр Культурного центра ГУ МВД по Московской области, представив программу «ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ». После этого в зале выступили коллективы и отдельные артисты Талдомского центрального ДК, а также курсанты «Вымпел-Талдома» им. Юрия Егенмурадова. Атмосфера получилась торжественной, а музыка подчеркнула значимость события.