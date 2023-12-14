Одиннадцать школ и детских садов откроют в Ленинском городском округе в 2024 году

В этом году в муниципалитете открыли 8 детских садов на 2,5 тысячи мест и 2 школы на 2 тысячи учащихся.

Кроме того, в декабре будет запущен еще один детский сад – в ЖК «Живописный» на 130 мест. Также в планах на этот уходящий год – ввести в эксплуатацию второй корпус Образовательного центра «Успех» в Дрожжино на 1100 мест.

Еще больше важных социальных объектов будет введено в эксплуатацию в наступающем, 2024 году. Об этом сообщил врип главы Ленинского городского округа Станислав Каторов.

К открытию запланированы одиннадцать объектов: школы в жилых комплексах «Первый квартал», «Горки Парк», «Римский», детские сады в ЖК «Пригород Лесное» и «Видный берег 2.0». Сразу и школа, и детский сад появятся в трех новых микрорайонах - «Эко Видное 2.0», «Южная Битца» и «Восточное Бутово».

Объекты в «Восточном Бутово» врип главы посетил лично, чтобы проверить ход и качество работ. Напомним, сегодня здесь проживают около 30 тысяч жителей. В текущем году здесь открыли сразу три детских сада. К 1 сентября 2024 откроют еще один садик на 325 мест и большую школу на 1500 мест. Эти объекты помогут разгрузить уже существующие.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Ленинский ]

«Школа строится хорошими темпами, готовность - 64%. На площадке работают более 150 человек. Важно открыть ее к 1 сентября, чтобы дети из близлежащих домов смогли учиться рядом с домом. Уверен, что сроки будут соблюдены. Держим этот вопрос на контроле», - подчеркнул Станислав Каторов.

Отметим, что все новые детские сады и школы, которые появляются в Ленинском городском округе, отличаются особой комфортностью. В них – удобно, красиво, приятно учиться.