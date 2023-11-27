Одиннадцать жителей Подмосковья стали победителями и призерами международного хакатона по ИИ

Одиннадцать жителей Подмосковья вошли в число победителей и призеров Международного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект».

В общей сложности, в состязании приняли участие более двух тысяч человек. В результате тридцать команд разделили призовой фонд в размере десяти миллионов рублей.

Участник команды «ThreeNearestNeighbours» Кирилл Пупков из Подмосковья занял первое место в кейсе от Центра прикладного ИИ Сколтеха, Максим Кулагин из команды «НИИстовые» стал первым в кейсе от «Росатома». В этой же задаче второе место заняла участница команды «Dynamical LR» Ирина Балашова.

Также среди победителей и призеров — Дмитрий Гейжа, Валерий Гуров, Борис Петросян, Иван Бутаков, Олег Сивец, Антон Панюков, Руслан Черненко, Виталий Клементьев.