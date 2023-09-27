Одиннадцатиклассники из Московской области приняли участие в региональной диагностике по русскому языку
Фото: [Пресс-служба Минобразования МО]
В Подмосковье для учеников 11 классов провели региональную диагностическую работу по русскому языку. Об этом сообщили в областном Минобразования.
В ведомстве уточнили, что в диагностике приняли участие 32 тысячи выпускников, которые обучаются в школах региона. Работу проводили как на компьютере, так и на бланках по выбору школ. Она состояла из 26 заданий, максимально можно было набрать 29 баллов. Успешным считается выполнение работы на 11 баллов и более. В рамках диагностики проверялись знания орфографии, пунктуации, лексических и других норм русского языка. Результаты будут известны в начале октября.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.