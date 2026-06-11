Одиночество оказалось особенно тяжелым для людей с одной особенностью: кто страдает больше всех

Австралийские ученые выяснили, что восприятие одиночества напрямую зависит от типа привязанности, сформированного еще в детстве. Исследование с участием 548 взрослых опубликовано в журнале Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

Кто тяжелее переносит одиночество

Психологи проанализировали данные 548 взрослых добровольцев и пришли к выводу, что люди с тревожным или избегающим типом привязанности значительно чаще воспринимают время наедине с собой как вынужденное и неприятное состояние.

Причина скрывается в особенностях личности

Исследование показало, что тревожная привязанность сильнее всего связана с хроническим ощущением одиночества. Такие люди чаще испытывают потребность в постоянном подтверждении значимости со стороны окружающих и болезненнее реагируют на отсутствие общения.

Навык который помогает справиться

Авторы работы считают, что развитие способности комфортно проводить время в одиночестве может стать эффективным инструментом психологической помощи. Подобный подход способен снизить чувство социальной изоляции и улучшить эмоциональное состояние людей с ненадежными типами привязанности.