Одиночки по призванию: психолог объяснила феномен отровертов

Американский психиатр Рами Камински предложил новую категорию личности — отроверты. В отличие от интровертов и экстравертов, которых разделяет источник энергии, отровертов характеризует отсутствие потребности принадлежать к каким-либо группам. Российские психологи, однако, не торопятся признавать эту концепцию и призывают не вешать ярлыки.

Психологические типологии прочно вошли в повседневную жизнь. Экстраверты черпают силы из общения, интроверты восстанавливаются в одиночестве, а амбиверты гибко переключаются между этими состояниями. Но в 2025 году американский психиатр Рами Камински в книге «Дар непринадлежности» добавил в этот ряд еще одну категорию — отровертов.

По мнению автора, отроверт — это человек, которому комфортно вне сообществ. Он способен к эмпатии и близким отношениям, но не испытывает внутренней потребности быть частью группы. В коллективных дискуссиях такие люди держатся в стороне, зато в индивидуальном общении легко находят общий язык. Командная работа их истощает, а самостоятельная деятельность, напротив, делает максимально продуктивными.

Психолог Анастасия Валуева в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» пояснила, что отроверты принципиально отличаются от интровертов. Если интроверт уходит от общения, чтобы восстановить силы, то отроверту одиночество комфортно изначально — он не чувствует потребности возвращаться в социум. От экстраверта его отличает отсутствие зависимости от чужого одобрения, а от амбиверта — негибкость: переключаться между моделями поведения отроверту не требуется.

Однако, по мнению Валуевой, убедительных оснований для выделения отровертов в отдельный тип личности нет. Автор концепции, по сути, меняет саму ось классификации: вместо направления психической энергии он оценивает потребность в принадлежности, а это совершенно разные параметры. Специалист напоминает, что любая типология — это лишь концептуальное знание, а не строгая научная истина.

Психолог признается, что ей как специалисту интереснее понять, что стоит за самоопределением человека. Когда кто-то называет себя отровертом, важно разобраться: это действительно потребность в автономии или бегство от близости, за которым скрывается неумение выстраивать коммуникацию? В современной психологии наблюдается отказ от жестких типов в пользу вариативности, поэтому большинство специалистов оценивают сочетание черт, а не пытаются поместить человека в категорию. Идея отроверта интересна как описание способа взаимодействия с обществом, но пока это скорее концепция, чем признанный психологический тип.