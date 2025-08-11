Одинокая парапланеристка упала с высоты в горную ловушку

В Кабардино-Балкарии спасли 31-летнюю парапланеристку после аварийной посадки в горах. Инцидент произошел в верховьях Чегемского ущелья, где женщина летала без инструктора. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на SHOT.

По данным телеграм-канала SHOT, любительница полетов курсировала над северным склоном Большого Кавказского хребта, когда и произошло падение. Она оказалась в одиночестве в ущелье, получив ряд травм. Несмотря на это ей удалось вызвать помощь.

Спасатели МЧС прибыли на место и эвакуировали пострадавшую. Медики диагностировали у нее ушибы ног и ссадины. Чудом не было угрозы для жизни. Точная причина происшествия пока не установлена, ее установят специалисты.

