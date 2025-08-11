Женщину сняли с рейса Тюмень — Москва после скандала из-за волос

В Тюмени задержали 35-летнюю москвичку, которая устроила скандал на борту самолета, готовившегося к вылету в Москву. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД по УРФО.

Женщина решила, что пассажиры сзади дергают ее за волосы, и начала кричать, материться и показывать неприличные жесты. Экипаж попытался успокоить ее, но безрезультатно.

Командир воздушного судна принял решение не допустить пассажирку до полета. На место вызвали транспортную полицию, которая доставила женщину в отдел. На нее составили протоколы за мелкое хулиганство и нарушение правил безопасности на транспорте.

По первому правонарушению суд вынес решение о штрафе на 500 рублей. Второе дело передали в управление по безопасности авиации. Если вину докажут, женщине грозит штраф до 2,5 тысячи рублей.

