Одинокие встретят любовь: о чем нужно просить святого Иоанна Рыльского 1 ноября

В первый день ноября православные верующие отмечают День памяти святого Иоанна Рыльского или Иванов день, как его называют в народе.

Святой Иоанн Рыльский был известен своей благочестивостью и добротой. Родившись в богатой семье и рано осиротев, он добровольно отказался от земных сокровищ, раздав все беднякам, а сам поселился в пещере и стал пасти скот, проводя время в молитвах.



Святой Иоанн считается заступником всех тех, кто работает на земле, а также его просят о защите от природных бедствий.



Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести этот день и о чем попросить святого Иоанна.



«Иванов день отмечается в конце земледельческого года и считается временем, когда природа «усыпает» и подготавливается к зиме. В этот день верующие приходят в храмы и молятся святому Иоанну Рыльскому, просят святого помочь им в обретении благополучия, урожая, просят защитить от бед», —рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В этот день нужно искренне и от души поблагодарить нашу матушку-землю за ее дары. Никакие работы на огородах проводить нельзя, добавила ясновидящая.

«На Иванов день каждый верующий должен задуматься о добрых делах. Нельзя никому отказывать в помощи, причем помочь можно не только вашим родным, но и незнакомцам», — подчеркнула Мишина.

В этот день одинокие люди могут встретить свою вторую половинку, продолжила экстрасенс, так как считается, что именно 1 ноября очень подходит для новых знакомств. Наши предки верили, что стирать в этот день — к проблемам, а если шуметь и танцевать — можно разгневать святого.

«В этот светлый праздник запрещено сквернословить, ругаться, желать кому-то зла — все зло вернется к отправителю. Нужно обязательно собраться вечером с семьей, поставить на стол домашние заготовки, которые вы сделали за лето и поблагодарить святого за урожай», — заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая Мишина подготовила гороскоп для всех знаков зодиака на первую неделю ноября.