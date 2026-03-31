Одинцово замерло: жители заметили в небе необычное сочетание цветов

Жители Одинцова стали свидетелями необычного природного явления: вечерний закат окрасил небо в оттенки, совпадающие с цветами российского флага. Фотографии редкого визуального эффекта быстро распространились в социальных сетях и вызвали активное обсуждение, пишет REGIONS .

Наблюдатели отметили, что верхняя часть небосвода выглядела почти белой, ниже отчетливо прослеживалась синяя полоса, а ближе к горизонту доминировал насыщенный красный цвет. Такое сочетание сформировало последовательность, визуально повторяющую триколор.

Эксперт в области физики Людмила Гуляева объяснила, что подобное явление связано с особенностями прохождения солнечного света через атмосферу. По ее словам, днем лучи проходят короткий путь и преимущественно рассеивают синий спектр, тогда как вечером свет преодолевает более плотный слой воздуха, из-за чего до наблюдателя доходят в основном красные оттенки.

Специалист уточнила, что интенсивность окраски зависит от количества частиц пыли и влаги в воздухе, которые поднимаются в течение дня. Кроме того, появление синей полосы обусловлено расположением облаков, которые при определенном освещении приобретают глубокий оттенок.

Сочетание светлого неба в верхней части, синеватых облаков и яркого горизонта создало эффектную картину, которую многие жители назвали одним из самых запоминающихся закатов этой весны.