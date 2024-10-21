Одинцовских работников дорожного хозяйства поздравили с профессиональным праздником

Ежегодно в октябре в России отмечают День работников дорожного хозяйства. Профессионалам Одинцовского округа выполнять свой долг не мешают никакие преграды — в любую погоду они ежедневно выходят на дороги муниципалитета. С профессиональным праздником на площадке одного из старейших предприятий дорожной отрасли Московской области — Одинцовского ДРСУ — специалистов отрасли поздравил Андрей Иванов.

«Сегодня мы собрали вас для того, чтобы искренне поблагодарить за вашу работу. Работу нелегкую, непростую, утомительную. Благодаря вашему труду в нашем округе строятся новые дороги, а те, которые уже построены — содержатся в достойном виде как зимой, так и летом. Дороги — это важнейшая часть городской инфраструктуры. И от того, как она развивается, эксплуатируется, ремонтируется зависит не только качество жизни людей, но и развитие экономики в целом. Я хочу сказать спасибо всем вам за то, что вы делаете, за вашу старательность, компетентность, профессионализм и за верность своему делу», — поблагодарил сотрудников глава Одинцовского округа.

Отличившимся работникам вручили благодарственные письма. После награждения специалисты отправились на службу — готовиться к наступающему зимнему сезону. На дороги муниципалитета с первым снегом выйдут 97 единиц дорожной техники. В их числе КДМ, МТЗ, погрузчики, грейдеры, асфальтоукладчик. В 2023–2024 годах парк ДРСУ пополнили 7 единиц. Это 2 лаповых снегопогрузчика, экскаватор, мини-погрузчик, самосвал, роторная установка для КДМ и гудронатор. Важно отметить, что новые снегопогрузчики — отечественные, производства НПО «Плавский». Чистоту тротуаров и пешеходных дорожек будут поддерживать 20 единиц средств малой механизации.