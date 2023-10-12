Одна из лучших нянь работает в Коломне

В каждом регионе определили лучших представительниц этой профессии, которые впоследствии станут представлять субъекты на федеральном уровне. Среди лучших из лучших – работник коломенского детского сада №46 «Орленок» – Татьяна Анохина. Она победила в номинации «Лучшая няня «особого ребенка».

Татьяна сражалась за право называться лучшей с другими коллегами из Московской области. Всего на конкурс поступило 14 заявок из разных муниципалитетов.

Участницы показывали, насколько их работа соответствует принятым стандартам. А также демонстрировали собственные методы работы с мальчиками и девочками, особенно останавливаясь на творческой стороне процесса.

Напомним, конкурс проводится по инициативе и при организаторской поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Межрегиональной общественной организации «Социальная сеть добровольческих инициатив «СоСеДИ»», АНО «Институт научно-общественной экспертизы».

По мнению организаторов, такое состязание не только позволяет выявить и тиражировать лучшие практики нянь, но и повысить престиж этой профессии.