«Одна из самых больших загадок в урологии»: врач рассказал о болезни, которая годами протекает бессимптомно

Врач-уролог Сукс Минхас в беседе с изданием Metro назвал варикоцеле одной из самых больших загадок в урологии. По его словам, причины возникновения этого заболевания до сих пор плохо изучены, а механизмы, по которым оно влияет на мужское репродуктивное здоровье, остаются предметом научных споров.

Минхас подчеркнул, что варикоцеле встречается довольно часто, однако в большинстве случаев протекает без явных симптомов, из-за чего мужчины годами не подозревают о наличии у себя этой проблемы. Ситуацию осложняет и тот факт, что медицина пока не может объяснить, почему у одних пациентов заболевание сказывается на фертильности, а у других — нет.