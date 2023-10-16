Одна из самых красивых замужних женщин России живет в Химках

На днях стали известны результаты конкурса элегантности, красоты и успеха для замужних женщин «Миссис Россия International 2023».

Среди одной из победительниц, которых объявили 14 октября в Ростове-на-Дону, стала жительница Химок, корреспондент «Химки ТВ» Елена Тараненко.

Елена смогла пройти массу непростых испытаний и стать обладательницей титула «Миссис Россия International beauty». Теперь жительница Химок возможно станет представлять Россию на международном уровне в Китае. А еще Елена получила приз в номинации «Миссис Россия International — Центральный федеральный округ» и «Мисс благотворительность» от воспитанников социального центра поддержки детей.

Как призналась сама победительница, представлять свой родной город и Подмосковье на таком представительном уровне для нее почетно.

«Я выступила достойно и привезла один из главных титулов и две номинации», — поделилась финалистка женщина.

Стоит отметить, что конкуренция на конкурсе была довольно высокая. За главные титулы боролись дамы из Республики Татарстан, Алтайского края, Санкт-Петербурга и других регионов.

В течение недели участницы представляли свои видеовизитки, презентовали народные костюмы, готовили национальные блюда и состязались в творчестве. Кроме того, девушки участвовали во встрече с представителем администрации города Ростов-на-Дону, где рассказали о о своих благотворительных инициативах. В завершение шоу гостей удивили яркими постановками.