Одна из самых крепких звездных пар «Дома-2» официально развелась

Участники телестройки «Дом-2» Анастасия Голд и Илья Яббаров официально расторгли брак, который длился пять лет. Об этом стало известно из соцсетей, где новоиспеченный холостяк показал свидетельство о расторжении.

Пара Голд и Яббарова считалась одной из самых крепких, сформировавшихся на телестройке. Известно, что возлюбленные едва не расстались в 2022 году, однако решили дать себе еще один шанс. Только минувшим летом стало известно, что Анастасия Голд хочет развестись спустя пять лет брака.

Для Яббарова событие стало ударом, но обе стороны вскоре решились на перемены. Сейчас участник шоу радуется. По его признанию, развод стал праздником. В качестве подтверждения он сфотографировал бутылку игристого на фоне елки и свидетельства о расторжении брака. Новость, как уверены поклонники, стала приятной для новой пассии Яббарова.

Как отмечает StarHit, Илья Яббаров запомнился зрителям как один из самых скандальных участников «Дома-2». Он сменял множество женщин. На проекте он стал встречаться с Аленой Рапунцель. Девушка родила ему сына, но вместе возлюбленные не остались. Алена жаловалась, что Яббаров не поддерживает ее и ребенка материально. У Анастасии Голд также свои представления о бывшем супруге. По ее словам, бывший супруг часто называл ее плохой женой, придирался и критиковал, причем публично.

Ранее стало известно, что на самом деле случилось с бывшей женой эпатажного участника телестройки Гогена Солнцева.