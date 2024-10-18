Одна из старейших школ Наро-Фоминского округа отпраздновала юбилей 110 лет
Фото: [Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.]
Торжественное мероприятие развернули в Верейской средней общеобразовательной школе №1 в Наро-Фоминский г.о. Повод радостный и важный: учреждение отметило 110-летний юбилей.
Самый первый звонок в Верейской школе, тогда женской прогимназии, прозвенел в 1914 году. Больше века учреждение выпускает учеников с багажом знаний, воспитывает поколения и идет в ногу со своим временем. В честь юбилея заведения на празднике в школе собрали сотрудников, чей труд и заслуги были отмечены почетными грамотами и подарками. На одной сцене собрали учеников, действующих педагогов и тех, кто когда-то посвятил этому месту и сфере образования годы.
Дополнили поздравления от почетных гостей участники театральной студии «Зеркало» и хореографической студии «Вдохновение». Мероприятие прошло ярко, торжественно и душевно, как и полагается любому юбилею.