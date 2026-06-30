Одна ошибка на кухне может испортить суп уже на следующий день: как сохранить еду
Фото: ["Подмосковье сегодня"/Татьяна Замятина]
Специалист рассказал, какие ошибки при приготовлении и хранении супа приводят к его быстрой порче. Правильное охлаждение и посуда помогают сохранить блюдо свежим до нескольких дней. Об этом пишет REGIONS.
Быстрое остывание супа влияет на срок хранения
По словам повара Константина Громова, одной из главных причин быстрой порчи супа становится слишком медленное охлаждение. Если блюдо долго остается при комнатной температуре, в нем активно размножаются бактерии.
Чтобы избежать этого, рекомендуется ускорять процесс остывания: ставить кастрюлю в холодную воду или разливать суп по небольшим емкостям. После достижения комнатной температуры блюдо нужно сразу убирать в холодильник.
Неподходящая посуда ускоряет порчу блюда
Существенное значение имеет тара для хранения. Посуда с повреждениями, сколами или царапинами создает благоприятную среду для бактерий, что ускоряет процесс закисания супа.
Для хранения лучше использовать целую эмалированную посуду, нержавеющую сталь или стеклянные и керамические контейнеры с плотными крышками. Также важно, чтобы тара была сухой и чистой перед использованием.
Зелень и частый разогрев сокращают срок хранения
Добавление свежей зелени в процессе варки может негативно влиять на срок хранения супа. Она ускоряет окислительные процессы и ухудшает запах блюда. Специалисты рекомендуют добавлять зелень только перед подачей.
Также вредно многократное разогревание всей кастрюли. Каждый повторный нагрев и охлаждение сокращает срок хранения и увеличивает риск порчи продукта.
Нарушение условий хранения приводит к закисанию
Суп необходимо хранить при температуре не выше +4 градусов в плотно закрытой емкости. Доступ воздуха ускоряет развитие бактерий, поэтому крышка должна быть герметичной.
Повар отметил, что повторный разогрев всей кастрюли и последующее охлаждение значительно ухудшают качество блюда и сокращают срок его хранения.
Привычные ошибки на кухне портят даже свежий суп
Среди распространенных ошибок также называют оставление половника в кастрюле. Это увеличивает риск попадания бактерий и ускоряет процесс порчи.
По словам специалиста, мясные супы сохраняются до 4 дней, блюда с крупами и картофелем до 5 дней, а молочные и сливочные супы портятся уже в течение суток.