Одна уголовная статья помогла серьезно сократить количество «воров в законе» в России

В беседе с редактором сайта «Прайм-Крайм» Лилей Хариной журналисты KP.RU узнали, как в России смогли подавить так называемую «воровскую идею», а также серьезно сократить количество «воров в законе».

Уголовная статья 210.1 появилась в 2019 году и помогла посадить уже множество криминальных авторитетов с большим стажем. Статью в народе называют «воровской», так как заядлых нарушителей закона могут отправить по ней в колонию на срок от восьми до 15 лет. Больше десятка воров осуждены по этой статье, еще несколько находятся под следствием. Многие также сбежали из страны, опасаясь оказаться за решеткой.

По словам Хариной, из четырех сотен воров в законе в России в настоящее время можно насчитать чуть больше 30 человек. Статья стала действительно ударом сокрушительной мощи и ответом закона на «воровскую идею».

«На законодательном уровне воровской идее объявлена война. <...> По нашим подсчетам, всего в мире сейчас 398 воров. Из них в российских колониях сидят 38 душ. На свободе гуляет не больше двух десятков. Большинство — в Москве, но кое-кто как жил, так и живет в регионах. Остальные за границей. В основном - в Турции, на Кипре, в Польше, Черногории, Италии», — отметила собеседница КП.

Однако, как отметила Харина, воры-релоканты утратили влияние на криминальный мир в России. Удачливыми журналист назвала лишь тех, кто имеет доходы в РФ и живет за рубежом, хотя эта «кормушка» может закрыться в любой момент.

Напомним, несколько криминальных авторитетов, включая Шишкана, были задержаны в Подмосковье в 2019 году.