«Однажды снова встретимся»: в Подмосковье проводили в последний путь юношу, которого сбили сразу две электрички

«Весь день подбирала слова, в глазах слезы. До последнего верила в чудо. Мой сын учился в одном классе с Тимуром, мы знали его как очень светлого, доброй души человечка. Близким, маме и девушке — сил и терпения. Уверена, что сейчас он утешил бы каждого и сказал, улыбаясь, чтобы не плакали о нем. Он теперь в лучшем месте, и однажды мы снова встретимся с Тимуром», — написала Виктория В.