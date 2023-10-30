«Однажды снова встретимся»: в Подмосковье проводили в последний путь юношу, которого сбили сразу две электрички
В Новом Милете простились с подростком, который лишился ног из-за электричек
Фото: [Соцсети]
За историей первокурсника Тимура М., который попал сразу под две электрички и выжил, лишился ног, а затем больше недели боролся за жизнь в больнице, следило все Подмосковье. К сожалению, организм подростка не выдержал — на днях он скончался. А сегодня состоялись его похороны в Никольском храме в Новом Милете, где он жил.
На прощание с юношей пришли многие — родные, друзья, однокурсники, близкие. Кто-то прийти не смог, но все равно выразил соболезнования матери Тимура.
«Я очень хотела пойти на прощание, но мне не с кем оставить ребенка. Чувствую боль, словно он близкий мне человек. Это большая утрата. Даже представить не могу себе состояние мамы. Ей, конечно, будем помогать, как только сможем», — отметила жительница Нового Милета Наталья К. в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Близкие умершего погружены в глубокое горе, многие отказались комментировать происходящее. О завершении похорон сообщили кураторы в группе помощи Тимуру.
«Мы проводили нашего Тимурчика в последний путь. Вечная память и вечный покой светлому мальчику, который в одно мгновение объединил вокруг себя столько неравнодушных сердец. Спасибо еще раз всем за поддержку, за помощь, за добрые слова», — написали в группе.
Переживаниями поделились и знакомые подростка, также выразившие соболезнования его матери.
«Весь день подбирала слова, в глазах слезы. До последнего верила в чудо. Мой сын учился в одном классе с Тимуром, мы знали его как очень светлого, доброй души человечка. Близким, маме и девушке — сил и терпения. Уверена, что сейчас он утешил бы каждого и сказал, улыбаясь, чтобы не плакали о нем. Он теперь в лучшем месте, и однажды мы снова встретимся с Тимуром», — написала Виктория В.
Ранее мы сообщали, что подросток, попавший под две электрички в Подмосковье, умер после отказа почек.