Одно из старейших образовательных учреждений Каширы капитально отремонтируют

В округе Кашира проведут капремонт здания структурного подразделения Профессионального колледжа «Московия». На время работ студентов переведут в другое место для обучения.

В планах провести большое обновление в здании учреждения. Преобразят в ходе капремонта учебно-производственные мастерские, полностью улучшат общественно-бытовой корпус, а вдобавок к этому проведут благоустройство прилегающей территории.

Отремонтированные кабинеты и помещения помогут студентам с комфортом практиковаться и получать важные знания. А пока длится капремонт, учеников переведут в Центр дополнительного образования на Советском проспекте в Кашире-2.

Проект для округа значимый: учреждение является одним из старейших и готовит специалистов, востребованных в Подмосковье и других регионах с 1979 года. Место постоянно развивалось и росло, в том числе обрастало высококвалифицированными кадрами. В настоящее время из колледжа выходят матера ремонта машин, сварщики, повара, мастера ручной и частично механизированной сварки и другие профессионалы своего дела.

Отметим, что ремонт проведут в рамках подпрограммы «Профессиональное образование» госпрограммы области «Образование Подмосковья». Завершить капитальное обновление планируют в августе 2026 года.