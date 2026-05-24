Международная группа ученых выявила 18 препаратов с высоким риском тяжелого поражения печени. В список опасных медикаментов попали известные антибиотики и противогрибковые средства, пишет Главный региональный.

Лекарственный гепатит: международное исследование выявило препараты с высоким риском для печени

Международная группа ученых-медиков провела масштабное эпидемиологическое исследование, направленное на выявление точной причинно-следственной связи между приемом распространенных медикаментов и развитием лекарственно-индуцированного поражения печени (ЛИПП). Результаты этой работы были опубликованы в авторитетном рецензируемом научном издании JAMA Internal Medicine. В ходе комплексного анализа специалисты изучили клинические карты пациентов и клинические профили 194 современных лекарственных средств, опираясь не на теоретические аннотации производителей, а на реальные верифицированные показатели здоровья людей. За время проведения мониторинга врачами было официально зафиксировано 1739 тяжелых случаев острого поражения печеночной ткани, которые привели к экстренной госпитализации больных.

Антирейтинг препаратов: от противовирусных до популярных антибиотиков

Для систематизации полученных данных исследователи применили стандартизированную эпидемиологическую единицу измерения — количество зафиксированных инцидентов на 10 000 человеко-лет ($\text{чел.-лет}$). На основе этих расчетов был составлен детальный перечень потенциально опасных для гепатоцитов соединений.

Абсолютным лидером по уровню гепатотоксичности был признан противовирусный препарат Ставудин, применяемый в рамках антиретровирусной терапии. В категорию наивысшего риска, где частота возникновения тяжелых осложнений составила не менее 10 случаев на 10 000 $\text{чел.-лет}$, вошли следующие лекарственные средства:

Противоопухолевые и иммуномодулирующие: Эрлотиниб, Леналидомид, Талидомид.

Нейролептики и антипсихотики: Хлорпромазин.

Противомикробные и противопаразитарные: Метронидазол, Изониазид, Прохлорперазин.

Отдельно авторы научной работы сформировали второй список, куда включили еще 10 медикаментов с умеренно-высоким риском деструкции печени — от 5 до 9,9 случая на 10 000 $\text{чел.-лет}$. В этой группе оказались крайне популярные в терапевтической практике антибиотики широкого спектра действия, противогрибковые и кардиологические средства:

$$\text{Риск}_{\text{умеренный}} \in [5.0; 9.9] \text{ случаев} / 10^4 \text{ чел.-лет}$$

К ним исследователи отнесли Моксифлоксацин, Азатиоприн, Левофлоксацин, Кларитромицин, Кетоконазол, Флуконазол, Каптоприл, Ципрофлоксацин, а также комбинированные антибактериальные составы Амоксициллин/клавулановая кислота и Сульфаметоксазол/триметоприм.

Рекомендации экспертов и симптомы для экстренного обращения к врачу

Несмотря на тревожную статистику, авторы публикации и практикующие гепатологи убедительно просят пациентов избегать паники. Выявленные риски не являются поводом для самовольного, сиюминутного прекращения текущего терапевтического курса. Любые решения, связанные с отменой, снижением дозировки или заменой назначенного медикамента на более безопасный аналог, должны приниматься исключительно лечащим врачом на основе лабораторного контроля биохимических показателей крови (АЛТ, АСТ, билирубин).

Для предотвращения развития фульминантной печеночной недостаточности медики перечислили ключевые маркеры деструкции органа, при появлении которых пациент обязан незамедлительно вызвать скорую помощь: