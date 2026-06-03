Одно плечо выше другого: врач назвал первые признаки сколиоза, которые нельзя игнорировать

Родители часто замечают, что ребенок горбится или одно плечо выглядит выше другого, но списывают это на возраст и надеются, что «перерастет». Однако за этими признаками, как поясняет для REGIONS реабилитолог из Люберец Александр Куденко, может скрываться сколиоз — стойкое боковое искривление позвоночника, которое без лечения прогрессирует и приводит к серьезным проблемам во взрослой жизни.

Сколиоз, по словам специалиста, — это не просто сутулость, а стойкое искривление позвоночника вбок, часто сопровождающееся поворотом позвонков вокруг своей оси. Если не заняться лечением вовремя, как предупреждает Куденко, искривление нарастает, вызывая хронические боли, нарушение работы внутренних органов и косметические дефекты.

Основные причины, по наблюдениям реабилитолога, — длительное неправильное положение за партой или компьютером, ношение тяжелого рюкзака на одном плече, слабость мышц спины и пресса, слишком мягкая кровать, быстрый рост в подростковом периоде, а также наследственная предрасположенность. Куденко отмечает, что сколиоз чаще всего появляется у детей 10-15 лет, когда организм растет быстрее всего. В этот период позвонки очень уязвимы, а мышцы не успевают за костями. Задача родителей, по его словам, — заметить проблему на ранней стадии, пока искривление не зафиксировалось.

Реабилитолог советует родителям раз в полгода проводить дома простой тест на сколиоз. Это занимает пять минут, но может спасти ребенка от серьезных проблем. Ребенка раздевают до пояса и ставят прямо, расслабившись. Осматривают сзади: плечи на одном уровне или одно выше, лопатки выступают одинаково, симметричны ли складки на талии и расстояние от руки до талии. Затем просят наклониться вперед, свесив руки вниз. Если одна сторона грудной клетки или поясницы выше другой — это признак поворота позвонков. Также осматривают сбоку: нет ли сутулости и выпяченного живота. При обнаружении хотя бы одного признака, по словам врача, ребенка нужно срочно показать специалисту. Куденко уточняет, что самый простой и информативный тест — наклон вперед: в этом положении любая асимметрия спины видна сразу.

Кроме визуальной асимметрии, как отмечает реабилитолог, должны насторожить и другие симптомы: ребенок быстро устает и жалуется на боль в спине после школы, одна нога кажется короче другой, заметна асимметрия лица (одна бровь выше другой), ребенок часто опирается на одну руку за столом или голова постоянно наклонена в одну сторону. Эти признаки, по словам Куденко, не всегда означают сколиоз, но это повод показать ребенка специалисту.

Если подозрения подтвердились, первое, что советует врач, — не паниковать. Сколиоз первой степени успешно лечится без операций. Нужно обратиться к ортопеду или реабилитологу, который проведет осмотр и при необходимости назначит рентген — единственный точный метод определения угла искривления. В 90% случаев, по данным Куденко, сколиоз лечится консервативно: ЛФК, массаж, плавание, физиопроцедуры. При сколиозе первой степени, поясняет специалист, часто достаточно ЛФК и контроля осанки. При второй степени может понадобиться корсет. Но в любом случае, чем раньше начать, тем проще лечение. Запущенный сколиоз, по его словам, лечится годами, а иногда требует операции.

Также важно скорректировать рабочее место школьника (стол и стул по росту, монитор на уровне глаз), следить, чтобы рюкзак весил не более 10-15 процентов от веса ребенка и носился на двух лямках, а также подобрать жесткий или средней жесткости матрас и невысокую ортопедическую подушку.

При запущенном сколиозе, предупреждает специалист, последствия серьезны: хронические боли во взрослом возрасте, нарушение работы сердца и легких при искривлении грудного отдела более 30 градусов, деформация грудной клетки и таза, ранний остеохондроз и психологические проблемы из-за косметического дефекта. Куденко обращает внимание на главную ловушку: сколиоз не болит в детстве, ребенок не чувствует дискомфорта, а родители думают, что все нормально. А потом в 30 лет человек приходит с сильнейшими болями в спине и узнает, что у него сколиоз третьей степени.

В качестве профилактики реабилитолог рекомендует пять простых правил. Первое — правильная поза за столом: спина прямая, ноги на полу, локти на столе, глаза на уровне монитора или книги. Второе — физическая активность: плавание, лыжи, ходьба, танцы укрепляют мышечный корсет. А вот виды спорта с осевой нагрузкой (тяжелая атлетика) или асимметричные (теннис, фехтование) без контроля тренера, по словам Куденко, недопустимы. Третье — ортопедический рюкзак с твердой спинкой и двумя лямками. Четвертое — спальное место: матрас средней жесткости и ортопедическая подушка. Пятое — регулярный осмотр: тест на сколиоз дома каждые полгода и визит к ортопеду раз в год.

«Самое простое и эффективное упражнение для профилактики сколиоза — вис на турнике. 5-10 минут в день растягивают позвоночник и укрепляют мышцы спины. И никаких портфелей на одном плече! Это главный враг детской осанки», — советует Александр Куденко.

Родителям также стоит знать, что критический период для развития сколиоза — возраст с 10 до 15 лет, когда происходит так называемый скачок роста. Кости в это время удлиняются очень быстро, а мышечный корсет не успевает за ними. Именно в эти годы, по данным ортопедов, прогрессирование искривления происходит наиболее активно, поэтому осмотры должны быть особенно тщательными.

Еще один важный момент: девочки страдают сколиозом в 3-4 раза чаще мальчиков, особенно в период полового созревания. Причина — более быстрый рост и слабее развитая мускулатура. Поэтому родителям дочерей, по мнению специалистов, стоит быть особенно внимательными.

При выборе рюкзака для школьника ортопеды рекомендуют обращать внимание не только на вес, но и на ширину лямок — они должны быть не менее 4-5 см, чтобы не врезаться в плечи. Спинка рюкзака должна быть анатомической формы с мягкими вставками. Идеальный вариант — рюкзак с поясным ремнем, который снимает нагрузку с плеч и переносит часть веса на таз.

Если врач назначил ношение корсета, не стоит пугаться. Современные ортопедические корсеты изготавливаются индивидуально, они незаметны под одеждой и не мешают ребенку вести обычную жизнь. Носить их, как правило, нужно 8-12 часов в сутки, в том числе во время сна. Главное — строго соблюдать график ношения: перерывы сводят на нет весь эффект лечения.